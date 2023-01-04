Из-за отключения электроэнергии в последние месяцы 2022 сельхозпроизводители начали использовать генераторы. Это приведет к незначительному росту стоимости продуктов питания.

Об этом сообщил в эфире телемарафона заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, пишет LB.ua.

По его словам, повышение цен будет колебаться на уровне около 3-5%.

Замминистра добавил, что отключение электроэнергии может быть критическим для некоторых производителей. Поэтому Минагрополитики рассматривает возможность обеспечить такие производства генераторами.

— Также министерство принимает заявки, в частности, от животноводческих ферм для включения их в перечень критической инфраструктуры. Нам очень важно обеспечить электроэнергией все производственные циклы, – отметил Тарас Высоцкий.

Он добавил, что существенного уменьшения производства за последние несколько месяцев не произошло.

Напомним, постепенное возобновление закупок зерновых в Николаевском морпорте отдельными трейдинговыми компаниями наблюдается с конца прошлой недели.