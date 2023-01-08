В РФ устроили истерику из-за того, что украинские защитники в форме посетили православную рождественскую службу ПЦУ в Киево-Печерской Лавре 7 января, назвав «открытой войной» против УПЦ МП.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что таким образом государство-террорист использует религию как оружие и с его помощью осуществляет информационные операции, чтобы дискредитировать Украину.

— Российские милблогеры ложно представили законную передачу Киево-Печерской Лавры от УПЦ МП, которая, по утверждению украинского правительства, имеет явные связи с Кремлем и оказывала материальную и духовную поддержку российской войне против Украины, в ПЦУ как нападение на возможность приверженцев православной трады. Рождество, – говорится в отчете ISW.

Специалисты также подчеркнули, что диктатор Владимир Путин фактически сам подтвердил то, что руководящая УПЦ МП РПЦ поддерживает вторжение РФ, когда в своей рождественской речи поблагодарил РПЦ за постоянную поддержку российских оккупантов на территории Украины.

Ранее в Минобороны Украины напомнили, что за последние девять лет войны российская армия ни разу не соблюдала договоренности о перемирии.