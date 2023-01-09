В Днепре сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили подпольную ячейку запрещенной «Партии Шария», которая готовилась проводить массовые беспорядки в регионе.

Об этом сообщили в СБУ.

Так, правоохранители во время обысков в помещениях этой ячейки обнаружили инструкции по алгоритму действий по провокации массовых беспорядков во время общественных мероприятий.

Кроме того, злоумышленники готовились проводить уличные акции в поддержку российских войск при приближении линии фронта или оккупации региона. Также сотрудники СБУ нашли «соглашения» представителей запрещенной партии о неразглашении информации о своей подрывной деятельности против Украины.

По данным следствия, запрещенную партийную ячейку организовал выходец из Донбасса, прибывший в Днепр под видом переселенца.

— Находясь на постоянной связи с скрывающимися за рубежом представителями Шария, он обустроил подпольное отделение «политсилы» в собственном доме. Для конспирации контактировал исключительно с «проверенными» лицами и максимально скрывал адрес своего проживания, говорится в сообщении.

Правоохранители также обнаружили в помещении организатора склады с враждебными изданиями, листовками и финансовую «отчетность» по расходам на антиукраинскую деятельность.

Следователи Службы безопасности открыли уголовное производство по ст. 109 Уголовного кодекса. В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств правонарушений и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, два депутата Николаевского городского совета решили сложить свои полномочия. Соответствующие заявления подали депутаты от Партии Шария Николай Карцев и Лариса Дробот.