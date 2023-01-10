В США завершено расследование возможного вмешательства экс-президента Дональда Трампа в выборы 2020 года в Джорджии. Приблизив дело к возможным уголовным обвинениям против него.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Речь идет о специальном большом жюри в Атланте.

Как пишет издание, судья Роберт Макберни, осуществлявший надзор за расследованием, в судебном приказе, опубликованном в понедельник, отметил, что «специальное жюри подготовило окончательный отчет и распускается».

— Продолжительное расследование было одним из нескольких по всей стране, угрожающих юридической опасностью для Трампа на фоне его попытки вернуться в Белый дом, — отмечает AP.

Теперь же решение о том, обращаться ли за обвинительным заключением к обычному большому жюри, будет принимать окружной прокурор округа Фултон Фанни Уиллис. В то же время пресс-секретарь Уиллис Джефф ДиСантис заявил, что «офис не имеет никаких комментариев относительно завершения работы коллегии».

— В своем приказе судья Роберт Макберни написал, что специальное жюри рекомендует обнародовать свой отчет. Он назначил слушание на 24 января, чтобы определить, следует ли обнародовать весь отчет или его часть, и сказал, что окружной прокуратуре и СМИ будет предоставлена возможность выдвинуть аргументы на этом слушании, говорится в материале AP.

Как итог, объясняется, что этот специально созданный орган (Специальное большое жюри в Атланте) не уполномочен выносить обвинительные выводы, а призван предоставить соответствующие рекомендации прокурору округа. На их основе окружной прокурор Фани Уиллис должен принять дальнейшее решение.

Издание напоминает, что с июня Специальное большое жюри заслушало показания десятков свидетелей по этому делу, в том числе многочисленных близких соратников Трампа, таких как бывший мэр Нью-Йорка и адвокат Трампа Руди Джулиани и сенатор Линдси Грэм из Южной Каролины.

Отмечается, что в прошлом месяце комитет Палаты представителей, расследующий мятеж 6 января 2021 года, в своем итоговом отчете утверждал, что Трамп преступно участвовал в «многокомпонентном сговоре» с целью отмены законных результатов президентских выборов 2020 года и не принял меры, чтобы остановить своих сторонников от нападения на Капитолий. В отчете завершилось внеочередное 18-месячное расследование бывшего президента и насильственного нападения.