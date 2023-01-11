Германия выделит Украине 20 миллионов евро на оплату услуг спутниковой связи и интернета Starlink. За эти деньги можно будет оплатить работу около 10 тысяч терминалов Starlink.

Об этом во время визита в Харьков сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, пишет пресс- служба немецкого МИД.

Треть оплаченных терминалов передадут на нужды украинской армии.

— Связь в режиме реального времени позволит украинским воинам четко координировать свои действия при защите Родины и лучше защищаться от российских атак, — отмечают в немецком МИД.

Также Бербок обсудила с украинским министром Дмитрием Кулебой дальнейшую военную поддержку, пути привлечения России к ответственности за военные преступления и перспективы вступления Украины в ЕС.

Напомним, Украина в ближайшее время получит от партнеров еще около 5000 терминалов Starlink . Большинство из них отправят военным.