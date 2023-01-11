Президент США Джо Байден прокомментировал информацию об обнаруженных в личном офисе секретных документах. Он удивлен такой находкой.

Об этом пишет Reuters.

Американский лидер высказался об этих документах в общении с журналистами в Мехико на совместной пресс-конференции с лидерами Мексики и Канады. Он заявил, что серьезно относится к секретным документам и не знает, что в них написано.

Байден рассказал представителям СМИ, что он был удивлен, узнав, что секретные документы нашли в офисе аналитического центра, которым он когда-то пользовался. Он добавил, что он и его команда полностью сотрудничают с расследованием произошедшего.

— Мы полностью сотрудничаем с проверкой, которая, я надеюсь, скоро будет завершена, — сказал президент США.

Ранее сообщалось, что из-за того, что российское вторжение в Украину идет уже 11 месяц, артиллерийский огонь России резко сократился. В некоторых местах оккупанты на 75% снизили интенсивность артиллерийских ударов.