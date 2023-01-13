В государственной измене разоблачен командир роты одного из правоохранительных органов Мариуполя, сообщило Государственное бюро расследований.

По данным ведомства, предатель цинично перешел на сторону врага в апреле 2022 года, когда шла героическая оборона «Азовстали». Он добровольно поступил на службу в незаконный оккупационный орган «МВД ДНР».

— Он пытался склонить других бывших коллег к вступлению в террористическую организацию, однако большинство не изменило присяге и стало на защиту Украины, – говорится в сообщении.

В ДБР рассказали, что по «должностным обязанностям» предатель организует охранную деятельность незаконного правоохранительного органа, выполняет мероприятия по физической охране объектов и имуществу террористической организации «ДНР».

Бывший правоохранитель обвиняется ч. 2 ст. 111 УК Украины, а именно в государственной измене.

Обвинительный акт направлен в суд. Процессуальное руководство осуществляет Офис генпрокурора.

Напомним, жителю Снигиревки, который сотрудничал с военными РФ и торговал угнанными автозапчастями, грозит до пяти лет заключения.