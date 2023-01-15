Повышением уже весной верхнего предела призывного возраста в России с 27 до 30 лет Кремль пытается скрыть продолжающуюся мобилизацию для войны в Украине во избежание роста недовольства населения.

Об этом говорится в возведении британской разведки, опубликованном в субботу Министерством обороны Великобритании в Твиттере.

Как отмечается в сводке, 12 января председатель комитета госдумы России по обороне Андрей Картаполов предложил увеличить в России верхний возрастной предел призыва на военную службу с 27 до 30 лет уже для призыва весной этого года.

Андрей Картаполов сказал, что этот шаг преследует цель обеспечить объявленное ранее увеличение численности российских сил на 30%.

В прошлом году о поддержке такого шага заявил президент России путин, а российские чиновники, вероятно, озвучивают реакцию общественности.

— Российские лидеры, вероятно, надеются, что изменение возрастного критерия для призыва на обычную срочную военную службу позволит получить больше личного состава для продолжения войны в Украине и будет менее тревожным для населения РФ, чем объявление об очередном раунде непопулярной «долевой мобилизации», — отмечается. в возведении.

Напомним, по оценкам военной разведки Украины, Россия пытается создать вооруженные силы численностью 2 миллиона человек.