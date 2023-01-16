Канцлер ФРГ Олаф Шольц агитирует за поставку газа из Ирака на фоне поиска Германии замены российского «голубого топлива» после широкомасштабной военной агрессии против Украины и санкций.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как отметил Олаф Шольц после встречи с новым премьер-министром Ирака Мохаммедом Шиа ас-Судани в Берлине, Ирак «был бы для нас очень желанным партнером в сотрудничестве, когда дело доходит до импорта газа и нефти в Германию».

Да, через Германию импортированный газ мог бы поступать в другие страны Европы.

Олаф Шольц подчеркнул, что ФРГ не хочет снова попасть в зависимость от отдельных поставщиков газа, как раньше зависела от России.

В свою очередь Ас-Судани подчеркнул намерение его страны и дальше наращивать экспорт газа.

— У нас амбициозные планы по использованию газа, сопровождающего добычу нефти и сжигаемого в процессе. Мы показали эти возможности и пригласили немецкие компании инвестировать в этот сектор, сказал он.

По данным Международного энергетического агентства, Ирак занимает пятое место среди производителей нефти. Газ также экспортируется через LNG-терминал, открытый в 2022 году Basra Gas Company.