В Казахстане из партии «Ак жол» исключили депутата Азамата Абильдаева, поддержавшего политику президента России Владимира Путина и военное вторжение в Украину.

Об этом говорится в прессрелизе партии 19 января, передает «Радио Свобода».

Отмечается, что партия уже обратилась в ЦИК с запросом о прекращении депутатского мандата Абильдаева.

В комментарии «Радио Азаттик» нардеп заявил, что согласен с решением и не хочет «одним своим словом подставлять партию перед выборами».

Накануне партия сообщила, что созывает пленум национального совета после высказываний его депутата о войне в Украине.

— Партия «Ак жол» всегда уважает и поддерживает независимость и территориальную целостность нашей республики и других дружественных государств, – подчеркнул глава политсилы Азат Перуашев.

Следует отметить, что власти Казахстана прямо не осудили развязанную Москвой войну против Украины, но и открыто не поддерживают ее.

Напомним, украинские правоохранители заочно сообщили о подозрении депутата российской Госдумы за посягательство на территориальную целостность Украины. У него обнаружили 11 квартир в Киеве, у них провели обыски.