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Администрация США планирует объявить о предоставлении Украине нового пакета помощи на сумму $2,5 млрд., который включит бронированные машины Stryker и Bradley.
Об этом пишет Интерфакс-Украина, ссылаясь на The Washington Post.
— Администрация (президента США) Байдена готовится объявить о пакете помощи для Украины на сумму $2,5 млрд, в который, как ожидается, войдут десятки бронированных машин Bradley и Stryker, сообщили два собеседника издания, ознакомленные с соответствующим решением, — пишет газета.
По данным одного из них, Вашингтон намерена поставить Киеву около 100 бронемашин Stryker. Это будет впервые, когда США предоставят Украине такие транспортные средства. Кроме того, в новый транш помощи войдут боеприпасы для гаубиц и ракетной артиллерии, а также машины с противоминной защитой.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за новый пакет военной помощи на сумму более 3 миллиардов долларов.
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Администрация США планирует объявить о предоставлении Украине нового пакета помощи на сумму $2,5 млрд., который включит бронированные машины Stryker и Bradley.
Об этом пишет Интерфакс-Украина, ссылаясь на The Washington Post.
— Администрация (президента США) Байдена готовится объявить о пакете помощи для Украины на сумму $2,5 млрд, в который, как ожидается, войдут десятки бронированных машин Bradley и Stryker, сообщили два собеседника издания, ознакомленные с соответствующим решением, — пишет газета.
По данным одного из них, Вашингтон намерена поставить Киеву около 100 бронемашин Stryker. Это будет впервые, когда США предоставят Украине такие транспортные средства. Кроме того, в новый транш помощи войдут боеприпасы для гаубиц и ракетной артиллерии, а также машины с противоминной защитой.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за новый пакет военной помощи на сумму более 3 миллиардов долларов.