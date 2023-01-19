Администрация США планирует объявить о предоставлении Украине нового пакета помощи на сумму $2,5 млрд., который включит бронированные машины Stryker и Bradley.

Об этом пишет Интерфакс-Украина, ссылаясь на The Washington Post.

— Администрация (президента США) Байдена готовится объявить о пакете помощи для Украины на сумму $2,5 млрд, в который, как ожидается, войдут десятки бронированных машин Bradley и Stryker, сообщили два собеседника издания, ознакомленные с соответствующим решением, — пишет газета.

По данным одного из них, Вашингтон намерена поставить Киеву около 100 бронемашин Stryker. Это будет впервые, когда США предоставят Украине такие транспортные средства. Кроме того, в новый транш помощи войдут боеприпасы для гаубиц и ракетной артиллерии, а также машины с противоминной защитой.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Соединенные Штаты за новый пакет военной помощи на сумму более 3 миллиардов долларов.