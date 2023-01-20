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Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева посетила Южноукраинскую АЭС — один из важнейших стратегических объектов Николаевщины.
На днях здесь начала работу постоянная миссия МАГАТЭ во главе с генеральным директором Рафаэлем Мариано Гросси, написала она на своей странице в Facebook.
«К счастью, оккупантам не удалось захватить ПАЭС – их остановили в соседнем Вознесенске. Но враг все равно угрожает ядерной и радиационной безопасности не только Украины, но всей Европы. Напомним, что 19 сентября российская ракета упала в сотнях метров от реакторов. Поэтому присутствие здесь миссии МАГАТЭ крайне важно. Я искренне благодарна работникам ПАЭС и его гендиректору Игорю Половичу. Вы – настоящие Герои! Ведь в течение этих страшных 11 месяцев вы самоотверженно работаете для поддержки энергетической мощности нашего региона и Украины в целом», — прокомментировала Анна Заамзеева.
Она добавила, что, поскольку ПАЭС — один из крупнейших налогоплательщиков региона, обсудила с гендиректором вопросы, касающиеся жизнеобеспечения Южноукраинска — города-спутника электростанции — и Николаевщины в целом.
Напомним, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) разместило постоянную техническую миссию на Южноукраинской атомной электростанции Николаевской области.
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Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева посетила Южноукраинскую АЭС — один из важнейших стратегических объектов Николаевщины.
На днях здесь начала работу постоянная миссия МАГАТЭ во главе с генеральным директором Рафаэлем Мариано Гросси, написала она на своей странице в Facebook.
«К счастью, оккупантам не удалось захватить ПАЭС – их остановили в соседнем Вознесенске. Но враг все равно угрожает ядерной и радиационной безопасности не только Украины, но всей Европы. Напомним, что 19 сентября российская ракета упала в сотнях метров от реакторов. Поэтому присутствие здесь миссии МАГАТЭ крайне важно. Я искренне благодарна работникам ПАЭС и его гендиректору Игорю Половичу. Вы – настоящие Герои! Ведь в течение этих страшных 11 месяцев вы самоотверженно работаете для поддержки энергетической мощности нашего региона и Украины в целом», — прокомментировала Анна Заамзеева.
Она добавила, что, поскольку ПАЭС — один из крупнейших налогоплательщиков региона, обсудила с гендиректором вопросы, касающиеся жизнеобеспечения Южноукраинска — города-спутника электростанции — и Николаевщины в целом.
Напомним, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) разместило постоянную техническую миссию на Южноукраинской атомной электростанции Николаевской области.