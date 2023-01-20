В Николаеве с 21 января временно меняется движение трамваев по маршруту №3.

Об этом сообщили в пресс-службе КП «Николаевэлектротранс».

Из-за проведения робот по полной замене рейко-шпальной решетки по улице Потемкинской, где также обустраивается прилегающая территория, с 21 января движение трамваев будет происходить по следующему маршруту: от ЧСЗ по улицам Декабристов, Потемкинской до 10-й Военной. Возвращение в обратном направлении от 10-й Военной по улицам 6-я Слободская, Кузнецкая в ЧСЗ.

Предприятие просит пассажиров с пониманием отнестись к временным неудобствам. Также призывает водителей быть внимательными при движении на указанном участке проведения работ и обращать внимание на предупредительные знаки.

Ранее сообщалось, что в Николаеве временно по маршруту общественного транспорта №79 будут курсировать зеленые автобусы КП «Николаевпастранс».