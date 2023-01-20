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Компания «Бугский песчаный карьер» планирует разработку месторождения песков Бугское-3 с целью промышленной добычи песка в селе Бугское Вознесенского района.

Об этом свидетельствует сообщение о плановой деятельности, подлежащей оценке влияния на окружающую среду, которое 30 декабря опубликовало управление экологии и природных ресурсов Николаевской областной государственной администрации, пишут «НикВести».

В документе говорится, что пески месторождения пригодны для благоустройства, планирования и рекультивации. Способ разработки – открытый, то есть карьерный.

«Полезное ископаемое представлено четвертичными аллювиальными разозернистыми кварцевыми песками деснянской степени первой сверхзаливной террасы реки Южный Буг мощностью от 9,5 до 16 метров…», - говорится в сообщении.

Отмечается, что горные работы на месторождении в настоящее время не производятся.

Разработка обводненных песков будет осуществляться гидромеханизированным способом с помощью плавучего земснаряда. После отработки карьера будут выполнены работы по горнотехнической и биологической рекультивации нарушенных горными работами площадей земель. Отработанный карьер предполагается использовать под водоем.

Месторождение песков Бужское-3 расположено в 0,2 километрах к северу от города Вознесенск Николаевской области. У месторождения есть спецразрешение на пользование недрами №5330 от 21 декабря 2021 года, разведанное и запасы утверждены Пртоколом ГКС Украины №5516 от 12 октября 2022 года с географической привязкой территориальная альтернатива не рассматривается.

Лицензированная площадь месторождения составляет 23,2 гектара. Балансовые запасы полезного ископаемого в контуре карьера – 2390,51 тысячи м 3. Расчетный срок службы карьеры составляет 15,3 лет.

ООО «Бугский песчаный карьер» зарегистрировано в 2020 году в селе Бугское по улице Зеленогаевской, 6 с уставным капиталом в 300 тысяч гривен. Руководитель Николай Сапитон.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области собираются разрыть карьер на берегу реки в 50 метрах от жилых домов.