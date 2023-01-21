|Скорость ветра:
|4.3 м/с
|Восход солнца:
|07:29
|Заход солнца:
|16:36
|Температура завтра:
|+7 C°
|Скорость ветра:
|4.1 м/с
|Восход солнца:
|07:47
|Заход солнца
|16:30
|Температура завтра:
|+4 C°
Глава Чечни Рамзан Кадыров, вероятно, хочет, чтобы представители чеченских силовых подразделений выполняли судейские функции на украинских оккупированных территориях, считают аналитики Института изучения войны.
Об этом говорится в отчете ISW, передает Украинская Правда.
«Рамзан Кадыров опубликовал 20 января видеозапись группы чеченских богословов, завершающих обучение в Российском университете специального назначения в Грозном, и отметил, что более 300 кадиев (судьи и судьи, применяющие законы шариата – прим.) и имам планируют пройти аналогичную подготовку и отправиться в Украине.
Тот факт, что чеченские кадии будут включены в состав чеченских подразделений, которые разворачиваются в Украине, заслуживает внимания. Кадии обычно выполняют судейские функции по уголовным и гражданским делам, а их присутствие в Украине может свидетельствовать о том, что Кадыров намерен, чтобы чеченские силы выполняли основную функцию управления на оккупированных территориях».
В институте также предположили, что Кадыров может использовать кадиев и имамов в Украине для создания социальных условий долгосрочного переселения мусульманского населения с Кавказа в оккупированные районы Украины. При этом в ISW отметили, что независимых доказательств наличия у Кадырова таких планов нет.
|
Україна на шляху до перемоги і у наступному році!Станіслав Мартиросов
|
Підсумки медійного року на МиколаївщиніКатерина Середа
Глава Чечни Рамзан Кадыров, вероятно, хочет, чтобы представители чеченских силовых подразделений выполняли судейские функции на украинских оккупированных территориях, считают аналитики Института изучения войны.
Об этом говорится в отчете ISW, передает Украинская Правда.
«Рамзан Кадыров опубликовал 20 января видеозапись группы чеченских богословов, завершающих обучение в Российском университете специального назначения в Грозном, и отметил, что более 300 кадиев (судьи и судьи, применяющие законы шариата – прим.) и имам планируют пройти аналогичную подготовку и отправиться в Украине.
Тот факт, что чеченские кадии будут включены в состав чеченских подразделений, которые разворачиваются в Украине, заслуживает внимания. Кадии обычно выполняют судейские функции по уголовным и гражданским делам, а их присутствие в Украине может свидетельствовать о том, что Кадыров намерен, чтобы чеченские силы выполняли основную функцию управления на оккупированных территориях».
В институте также предположили, что Кадыров может использовать кадиев и имамов в Украине для создания социальных условий долгосрочного переселения мусульманского населения с Кавказа в оккупированные районы Украины. При этом в ISW отметили, что независимых доказательств наличия у Кадырова таких планов нет.