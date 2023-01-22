Работа спасателей после очередного обстрела Николаева в декабре 2022 года

Российская артиллерия до сих пор может доставать до Николаева с территории временно оккупированной Кинбурнской косы. Однако украинские защитники атакуют позиции оккупантов и не дают им возможности накопить для этого артиллерию.

Об этом в интервью «Главкому» рассказал командующий «Юга», генерал-майор Андрей Ковальчук.

— С освобождением Николаевской области, Херсона, линия фронта сдвинулась еще дальше от Николаева. Именно поэтому город враг стал меньше обстреливать. Ведь на большом расстоянии только реактивные системы залпового огня могут наносить удары. Сейчас, бывает, из Кинбурнской косы прилетает по Николаеву. К сожалению, пока у врага есть возможность наносить такие удары. Именно поэтому мы атакуем их, чтобы не дать накопить артиллерию на косе, – рассказал он.

Командующий также добавил, что в настоящее время невозможно защитить Херсон от регулярных обстрелов без освобождения левобережья Херсонщины, откуда оккупанты наносят удары.

— Практически на 100% этого сделать без освобождения левобережной части Херсонской области невозможно. Даже если будет полностью создана система контрбатарейной борьбы на этом участке фронта, над чем мы сейчас работаем, она не сможет предотвратить хотя бы первый выстрел, который сможет во время атаки нанести враг. Только после первого выстрела мы сможем оперативно отреагировать и уничтожить их установки, не дать им возможность продолжить обстрел. Но ведь и первым выстрелом враг может убить наших людей, – объяснил Андрей Ковальчук.

Ранее сообщалось, что враг испытывает угрозу с Очаковского направления, поэтому оккупанты постоянно держат в тонусе ВСУ, не дают возможности скоординировать какие-либо подразделения, которые можно было бы использовать в ходе масштабного наступления в сторону Кинбурнской косы.