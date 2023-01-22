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Враг чувствует угрозу с Очаковского направления, поэтому оккупанты постоянно держат в тонусе ВСУ, не дают возможности скоординировать какие-то подразделения, которые можно было бы использовать в ходе масштабного наступления в сторону Кинбурнской косы.
Об этом в интервью «Главкому» рассказал командующий «Юга», генерал-майор Андрей Ковальчук.
По его словам, украинские войска сейчас ведут оборонительную и стабилизационную операцию в Одесской области и в деоккупированных районах, частично – в направлении Николаевской области (речь идет о полосе Кинбурнской косы, – прим.).
— В Очакове есть некоторые военные объекты Военно-морских Сил. Враг чувствует угрозу по этому направлению. Соответственно, они постоянно держат нас в тонусе, не дают возможности скоординировать какие-либо подразделения, которые можно было бы использовать в ходе масштабного наступления в сторону Кинбурнской косы, – рассказал Андрей Ковальчук.
Кроме того, российские захватчики всячески пытаются помешать возобновлению работы наших портов, добавил генерал-майор Андрей Ковальчук.
— Речь о портах в Херсоне и Николаеве. Конечно, есть фирмы, которые вовлечены в зерновую инициативу по продаже и вывозу украинского зерна за границу. Наверное, враг не заинтересован в том, чтобы у нас люди работали, развивали бизнес. Потому разбивают нашу инфраструктуру. Они полностью исключили возможность судоходства в регионе Николаева и Херсона, – пояснил генерал-майор.
Что касается работы зернового коридора, то он работает, однако в него из южных областей привлечена только Одесщина со своими портами, частично порты на Дунае.
— Николаевский и Херсонский порты в этом списке отсутствуют. Хотя, насколько я знаю, уже рассматриваются заявки по включению портов этих двух областных центров в зерновую инициативу. Логика действий врага поняла – не дать возможности присоединить к транспортировке зерна еще несколько портов, – подчеркнул командующий «Юга».
Напомним, николаевские волонтеры «Rebel Volunteers» собирают 650 тысяч гривен на закупку шифера и писем ОСБ для домов, пострадавших в результате мощного взрыва в Очакове 9 января.
Ранее сообщалось: утром 9 января на подлете с моря в Очаковский порт силы ПВО ликвидировали российский ударно-разведывательный беспилотник оперативно-тактического уровня.
После этого 9 января Очаков потерпел сильные обстрелы. Обстрел был столь сильным, что взрывную волну почувствовали жители Николаева.
В результате обстрела Очакова повреждено около 50 объектов. В результате удара также повреждены окна и крыши более 200 домов. Также взрывной волной повреждены крыши и окна в Черноморской, Куцурубской и Березанской общинах.
Позже стало известно, что российские оккупанты обстреливали Очаков на протяжении крылатых ракет и с РСЗО. Число раненых составляет 15 человек, среди которых 2-летний ребенок. Погибших нет.
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Враг чувствует угрозу с Очаковского направления, поэтому оккупанты постоянно держат в тонусе ВСУ, не дают возможности скоординировать какие-то подразделения, которые можно было бы использовать в ходе масштабного наступления в сторону Кинбурнской косы.
Об этом в интервью «Главкому» рассказал командующий «Юга», генерал-майор Андрей Ковальчук.
По его словам, украинские войска сейчас ведут оборонительную и стабилизационную операцию в Одесской области и в деоккупированных районах, частично – в направлении Николаевской области (речь идет о полосе Кинбурнской косы, – прим.).
— В Очакове есть некоторые военные объекты Военно-морских Сил. Враг чувствует угрозу по этому направлению. Соответственно, они постоянно держат нас в тонусе, не дают возможности скоординировать какие-либо подразделения, которые можно было бы использовать в ходе масштабного наступления в сторону Кинбурнской косы, – рассказал Андрей Ковальчук.
Кроме того, российские захватчики всячески пытаются помешать возобновлению работы наших портов, добавил генерал-майор Андрей Ковальчук.
— Речь о портах в Херсоне и Николаеве. Конечно, есть фирмы, которые вовлечены в зерновую инициативу по продаже и вывозу украинского зерна за границу. Наверное, враг не заинтересован в том, чтобы у нас люди работали, развивали бизнес. Потому разбивают нашу инфраструктуру. Они полностью исключили возможность судоходства в регионе Николаева и Херсона, – пояснил генерал-майор.
Что касается работы зернового коридора, то он работает, однако в него из южных областей привлечена только Одесщина со своими портами, частично порты на Дунае.
— Николаевский и Херсонский порты в этом списке отсутствуют. Хотя, насколько я знаю, уже рассматриваются заявки по включению портов этих двух областных центров в зерновую инициативу. Логика действий врага поняла – не дать возможности присоединить к транспортировке зерна еще несколько портов, – подчеркнул командующий «Юга».
Напомним, николаевские волонтеры «Rebel Volunteers» собирают 650 тысяч гривен на закупку шифера и писем ОСБ для домов, пострадавших в результате мощного взрыва в Очакове 9 января.
Ранее сообщалось: утром 9 января на подлете с моря в Очаковский порт силы ПВО ликвидировали российский ударно-разведывательный беспилотник оперативно-тактического уровня.
После этого 9 января Очаков потерпел сильные обстрелы. Обстрел был столь сильным, что взрывную волну почувствовали жители Николаева.
В результате обстрела Очакова повреждено около 50 объектов. В результате удара также повреждены окна и крыши более 200 домов. Также взрывной волной повреждены крыши и окна в Черноморской, Куцурубской и Березанской общинах.
Позже стало известно, что российские оккупанты обстреливали Очаков на протяжении крылатых ракет и с РСЗО. Число раненых составляет 15 человек, среди которых 2-летний ребенок. Погибших нет.