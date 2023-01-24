Полиция Испании разоблачила банду, руководившую тремя нелегальными табачными фабриками, на которых работали украинские беженцы.

Об этом сообщает испанское издание La Razon.

Спецоперация продолжалась в трех регионах Испании: в городах Альфаро (Ла-Риоха), Лос-Корралес (Севилья) и Энгера (Валенсия), всего арестовали 27 человек. Организацию подозревают в контрабанде большого количества табака, перерабатываемого в сигареты. Так, фабрики могли производить более полумиллиона пачек сигарет в день, которые продавали по всей Испании и за границу.

Полиция заявила, что убежавшие от войны украинцы жили в плохих условиях — «модулях» на этих «предприятиях». Они работали сверхурочно и не выходили из помещений фабрик, чтобы их не обнаружили, поскольку некоторые въехали в страну нелегально.

Во время рейда власти изъяли табачные изделия на сумму €37,5 миллиона, роскошные автомобили, ювелирные изделия и большие суммы наличных денег. Обыски прошли более чем в 20 домах, производственных помещениях и магазинах.

Во время обысков, кроме готовых к раздаче 3,5 миллионов пачек табака, изъяли 10 тысяч килограммов табачных листьев. Полиция заявила, что банда также выращивала большие плантации марихуаны.

Первую подпольную фабрику обнаружили в курином сарае недалеко от Севильи на юге в конце 2021 года, что побудило власти развернуть еще две операции в восточной части Валенсии и Ла-Риохе (север страны). Все фабрики имели оборудование по передовым технологиям. Стоимость этих фабрик составляет около 3 миллионов евро, а их производственная мощность может составить около 540 тысяч упаковок в день.

Напомним, Новая Зеландия первой в мире приняла закон, запрещающий курение для следующего поколения . Следовательно, в стране не будут продавать табак людям, родившимся 1 января 2009 года и позже.