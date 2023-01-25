Турция вызвала посла Нидерландов в Анкаре после акции протеста в Гааге с разорванным Кораном.

Об этом сообщает Укринформ.

— Турция вызвала посла Нидерландов в Анкаре после протеста, во время которого в воскресенье в Гааге был разорван Коран, говорится в сообщении нидерландского посольства.

Отмечается, что МИД Турции осуждает «трусливое нападение на священную книгу».

По словам турецких дипломатов, в очередной раз стало ясно, что «исламофобия, дискриминация и ксенофобия не знают границ в Европе».

Как сообщалось, лидер антиисламской организации Pegida Эдвин Вагенсвельд уничтожил священную книгу ислама во время анонсированной акции протеста перед Палатой представителей. Он хотел сделать это несколько раз минувшей осенью, но полиция препятствовала.

В этот раз правоохранители не вмешались. Из письма мэра, которое Вагенсвельд опубликовал на своей странице в Facebook, можно заключить, что муниципалитет знал, что антиисламист хочет использовать Коран, и разрешил это при условии, что книга не будет подожжена.

— Отчасти учитывая ваши предыдущие заявления, я хотел бы обратить ваше внимание, возможно, без необходимости, на то, что в принципе сжигание предметов запрещено, потому что это может привести к опасности, — написал муниципалитет Гааги. – Это просто свобода слова, выражение взглядов. Я думаю, что это должно быть возможно в Нидерландах, – сказал Эдвин Вагенсвельд, вырывая страницы из Корана.

Турция требует от Нидерландов принять меры против Вагенсвельда, чтобы подобные действия не повторялись в будущем.

Ранее в шведском Стокгольме был сожжен Коран. Турция требовала от Швеции соблюдения договоренностей Трехстороннего меморандума о вступлении стран в НАТО, в частности по борьбе с терроризмом, и осудила разрешение на подобные действия со стороны Рабочей партии Курдистана (РПК), призывая к расследованию инцидента.