Глава комитета по оборонным вопросам парламента Великобритании Тобиас Эллвуд заявил, что в Польше должен быть построен «огромный завод по производству оружия», чтобы помочь Украине выиграть войну.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Telegraph.

Тобиас Ллвуд заявил, что западные правительства продемонстрировали отсутствие стратегической дальновидности в своих планах помочь Украине «выжить и процветать».

Депутат-консерватор приветствовал решение о поставках основных боевых танков западного производства, но заявил, что модель поставок Киеву с разными цепочками поставок и типами боеприпасов «нежизнеспособна».

— Это просто нецелесообразно в долгосрочной перспективе. Танки сегодня – да. Но нам нужна стратегия, чтобы убедиться, что Украина сможет защитить себя, – сказал он.

В условиях, когда западные военные запасы сокращаются, Эллвуд считает, что создание оружейного завода в Польше может помочь превратить украинские вооруженные силы в более независимую армию.

Концепция может быть основана на образце завода по производству микрочипов, открытого Тайванем в США, который опасается, что китайское вторжение может отрезать его от Запада.

— Дважды сделаем то же с Украиной, чтобы они могли закупать собственное оборудование по своим спецификациям, возможно, по стандарту НАТО, и иметь постоянно защищенную цепочку поставок, — сказал Тобиас Эллвуд.

Напомним, Канада вскоре передаст Украине 4 танка Leopard 2 и отправит канадских военных в помощь странам Европы для обучения украинских военных.