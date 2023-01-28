На президентских выборах в Чехии, по предварительным данным, побеждает Петер Павел - бывший генерал НАТО, активно поддерживавший Украину в ее противодействии российскому вторжению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на чешские СМИ.

В Чехии завершилось голосование во втором туре на президентских выборах, идет подсчет голосов. Явка, по предварительным данным, составила почти 70%

Как известно, чехи могли проголосовать либо за генерала в отставке Петра Павла, либо за экс-премьер-министра Андрея Бабиша.

После подсчета голосов на 70% участков в финале президентских выборов побеждает Петер Павел. Сейчас он набирает 55,97%, а у Андрея Бабиша 44,02%.

В то время как Петер Павел выступал за активную поддержку Украины оружием, Андрей Бабиш убеждал, что миру нужно достичь переговорами с Путиным.

После первого тура выборов у них было почти одинаковое количество голосов выборов, однако все финишировавшие в пятерке кандидаты поддержали именно «проукраинского» Павела.

Согласно прогнозам агентств STEM и STEM/MARK для CNN Prima News Петр Павел победит с результатом 58,01% голосов.