На президентских выборах в Чехии, по предварительным данным, побеждает Петер Павел - бывший генерал НАТО, активно поддерживавший Украину в ее противодействии российскому вторжению.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на чешские СМИ.
В Чехии завершилось голосование во втором туре на президентских выборах, идет подсчет голосов. Явка, по предварительным данным, составила почти 70%
Как известно, чехи могли проголосовать либо за генерала в отставке Петра Павла, либо за экс-премьер-министра Андрея Бабиша.
После подсчета голосов на 70% участков в финале президентских выборов побеждает Петер Павел. Сейчас он набирает 55,97%, а у Андрея Бабиша 44,02%.
В то время как Петер Павел выступал за активную поддержку Украины оружием, Андрей Бабиш убеждал, что миру нужно достичь переговорами с Путиным.
После первого тура выборов у них было почти одинаковое количество голосов выборов, однако все финишировавшие в пятерке кандидаты поддержали именно «проукраинского» Павела.
Согласно прогнозам агентств STEM и STEM/MARK для CNN Prima News Петр Павел победит с результатом 58,01% голосов.
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На президентских выборах в Чехии, по предварительным данным, побеждает Петер Павел - бывший генерал НАТО, активно поддерживавший Украину в ее противодействии российскому вторжению.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на чешские СМИ.
В Чехии завершилось голосование во втором туре на президентских выборах, идет подсчет голосов. Явка, по предварительным данным, составила почти 70%
Как известно, чехи могли проголосовать либо за генерала в отставке Петра Павла, либо за экс-премьер-министра Андрея Бабиша.
После подсчета голосов на 70% участков в финале президентских выборов побеждает Петер Павел. Сейчас он набирает 55,97%, а у Андрея Бабиша 44,02%.
В то время как Петер Павел выступал за активную поддержку Украины оружием, Андрей Бабиш убеждал, что миру нужно достичь переговорами с Путиным.
После первого тура выборов у них было почти одинаковое количество голосов выборов, однако все финишировавшие в пятерке кандидаты поддержали именно «проукраинского» Павела.
Согласно прогнозам агентств STEM и STEM/MARK для CNN Prima News Петр Павел победит с результатом 58,01% голосов.