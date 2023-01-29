В Николаеве 27 января скончался бывший директор Морского лицея Алексей Реутенко, ему было 78 лет.

Об этом сообщили в Николаевском городском совете.

Алексей Реутенко – почётный гражданин Николаева, Заслуженный работник образования Украины, директор Морского лицея в 1997-2017 годах.

С 1976 по 1997 год Реутенко работал заведующим отделом и начальником управления образования Николаевского горисполкома. В 1999 году ему присвоено звание «Городянин года – 1999» в номинации «Средняя школа».

— Николаевский городской совет и его исполнительные органы выражают искренние и глубокие соболезнования родным и близким Алексея Алексеевича Реутенко. Светлая память. Вечная память, – говорится в сообщении.

Напомним, что 21 января перестало биться сердце известного николаевца Николая Валерьевича Балакирева, который в 1998-2002 годах был вице-мэром Николаева, а затем зампредседателя Николаевской ОВД.