Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский заявил, что его страна хочет, чтобы Украина вступила в Европейский Союз в течение нескольких лет.

Об этом он сообщил в эфире польского телевидения, цитирует его агентство PAP.

По его словам, саммит ЕС-Украина, который состоится 3 февраля в Киеве, показывает, что путь Украины к объединению реальный.

— Мы очень хотим, чтобы Украина через несколько лет стала членом Евросоюза. Это очень важное событие, поскольку у истоков агрессии РФ стояло стремление заблокировать интеграцию Украины с Европой, — сказал Яблонский.

Он отметил, что для вступления Украины в ЕС необходимо, чтобы страна победила в войне, а союзники должны помочь ей в этом.

— Украинский народ ясно показывает, как он хочет развиваться. Он говорит: мы хотим быть ближе к Европе, мы хотим принадлежать к Европейскому Союзу, мы хотим быть частью НАТО, — заявил дипломат.

Раньше Премьер-министр Денис Шмигаль сказал в интервью изданию Politico, что у Украины очень амбициозный план стать членом Европейского союза в течение двух лет.