Компания Philips сократит еще 6 тысяч сотрудников – это почти 8% от общего количества работников.

Об этом пишет Bloomberg.

В прошлом году компания объявила о сокращении 4 тысяч рабочих мест. По состоянию на конец 2022 года у Philips работали около 77 тысяч человек.

В июне 2021 года компания отозвала свои неисправные устройства для лечения сна — их связали с респираторными заболеваниями и раком. Поэтому Philips потратила около 885 миллионов евро, а ее акции упали на 65%.

Впоследствии тесты показали, что отозванные продукты вряд ли приводят к серьезному вреду здоровью. Это заявление повлекло за собой стремительный рост акций компании.

Напомним, американский автопроизводитель Ford планирует сократить до 3200 рабочих мест в Европе и перенести некоторые работы по разработке продукции в США.