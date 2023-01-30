Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о положительных сигналах от Польши по поводу ее готовности передать Украине истребители F-16.

Об этом он написал в своем Telegram.

— Работа по получению истребителей F-16 продолжается. Есть положительные сигналы от Польши, которая готова передать нам их в координации с НАТО, – написал он.

Ранее премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что по согласованию с Альянсом Польша готова передать Киеву истребители F-16, сообщает PAP.

На пресс-конференции премьер-министра и главу Минобороны спросили, будет ли Польша после танков передавать Украине многоцелевые истребители F-16 и дальнобойное оружие.

— Все действия, направленные на усиление сил обороны Украины, мы согласны с нашими партнерами по НАТО, включая поставки Patriot и организацию мощной танковой группировки. Как и несколько месяцев назад в контексте МиГов, так же любая другая воздушная сила будет реализовываться и, вероятно, будет передаваться по согласованию со странами НАТО. Мы будем действовать в полной координации, – отметил Моравецкий.

Напомним, что военные чиновники негласно подталкивают Министерство обороны США к одобрению отправки в Украину истребителей F-16, чтобы помочь защититься от российских ракет и беспилотников.