В НАТО не видят никаких признаков того, что президент РФ Владимир Путин изменил свои цели по поводу войны против Украины. Напротив, наблюдается подготовка России к новому пришествию.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Институте перспективных исследований CHEY в Сеуле, передает LB.

— Сегодня никто не может сказать, когда закончится война. Но что мы знаем точно, это то, что эта агрессивная война, спровоцированная Путиным. Он решил вторгнуться в другую страну, суверенное демократическое государство в Европе и может положить конец войне уже сегодня. Но проблема в том, что мы не видим никаких признаков того, что он и власть в Москве готовятся к миру, – заявил Столтенберг.

Более того, сейчас в действиях России наблюдается совершенно противоположное.

— Мы видим, что они готовятся к новому наступлению, что они мобилизуют больше солдат, более 200 000 человек, возможно даже больше. Что они активно наращивают вооружение и боеприпасы, — отметил Столтенберг.

России удается наращивать свой арсенал, в том числе благодаря поддержке других авторитарных государств, таких как Иран и Северная Корея.

— И самое главное, мы не видим никаких признаков того, что президент Путин изменил свою общую цель этого вторжения, которая состоит в том, чтобы контролировать соседа, контролировать Украину. Итак, пока это так, мы должны быть готовы к долгому пути, — подчеркнул Столтенберг.

Ранее сообщалось, что российские власти, вероятно, рассматривают вариант проведения еще одного призыва граждан в рамках «долевой мобилизации».