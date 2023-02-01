Группа экспертов Совета ООН по правам человека призвала к проведению независимого расследования возможных военных преступлений со стороны армии Мали и наемников из связанной с кремлем ЧВК «Вагнера».

Как передает Укринформ, об этом сообщает Bloomberg.

Эксперты аргументируют свой призыв «постоянными и тревожными отчетами об ужасных казнях, массовых захоронениях, пытках, изнасилованиях и сексуальном насилии, грабежах, выборочных задержаниях и насильственных исчезновениях, совершенных вооруженными силами Мали и их союзниками».

Военная хунта Мали и российское правительство утверждают, что иностранные войска в стране являются «невооруженными военными инструкторами, помогающими в борьбе с десятилетним восстанием джихадистов».

Однако западные страны, включая США и Францию, утверждают, что боевики являются наемниками ЧВК «Вагнера», также развернутыми в Украине, Ливии, Сирии и Центральноафриканской Республике.

Эксперты выразили особую обеспокоенность «достоверными сообщениями» о том, что малийские солдаты и «военный персонал, которые, как считают, принадлежат к группе Вагнера», казнили сотни людей в деревне Моура в центральной части Мали.

Число погибших среди гражданского населения в Мали возросло в четыре раза по прибытии сотен наемников ЧВК «Вагнера» в декабре 2021 года до более чем 2000 в 2022 году с примерно 550 в предыдущем году.

Ранее сообщалось, что завербованных в российских тюрьмах «вагнеровцев», насчитывающих 23 тысячи, россияне бросают в бой и «используют при штурме как мясо».