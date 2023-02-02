Глава Николаевской военной областной администрации Виталий Ким объяснил , почему Вооруженные силы Украины пока не переправляются на оккупированную Кинбурнскую косу.
Об этом он сказал в эфире телеканала «Апостроф».
Как известно, на временно оккупированной Кинбурнской косе пока не осталось гражданского населения, там только российские захватчики.
— Российские оккупационные войска там (на Кинбурнской косе, – прим.) присутствуют, но в малом количестве. Они уезжают, стреляют и сразу прячутся. Если бы мы хотели, мы могли бы туда переправиться, но контролировать столь обширную территорию, где нет населенных пунктов, трудно. Наверное, поэтому она считается «серая». Это зона боевых действий, – сказал Виталий Ким.
Напомним, что Кинбурнский полуостров по состоянию на 1 февраля находится в серой зоне — полного контроля над территорией не имеют ни украинские защитники, ни российские оккупанты. В украинской разведке намекнули, что освобождения Кинбурнской косы от российских оккупантов можно ожидать уже летом 2023 года.
Ранее в оперативном командовании «Юг» сообщали, что ни одна из сторон не имеет абсолютного контроля над Кинбурнской косой и островами вблизи Херсона. Боевая работа продолжается.
Однако позже стало известно, что коса больше находится под контролем оккупантов . Что касается херсонских островов, то постоянного контроля одной из сторон над ними нет. В то же время известно, что оккупанты продолжают ежедневно обстреливать из артиллерии Очаковскую общину.
Также военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, что на Кинбурнской косе у оккупантов сложилась «суицидальная патовая ситуация». Он прогнозирует, что вскоре там может произойти еще один «жест доброй воли» россиян.
Как известно, в Николаевской области остаются оккупированными всего три населенных пункта , которые находятся на территории Кинбурнской косы. В настоящее время Силы обороны Украины продолжают боевую работу по освобождению этой территории, военная операция проводится в режиме тишины.
Недавно глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что увольнение Кинбурнской косы – это вопрос времени, «еще и не очень большого». Это также подтвердила спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
В настоящее время Вооруженные силы продолжают наносить огненное поражение по оккупантам на полуострове. В частности, украинские защитники поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и техники россиян на Кинбурнской косе , а также уничтожить российских захватчиков и вражескую технику.
Напомним, что российские оккупанты продолжают обстреливать и минировать заповедную территорию Кинбурнского полуострова. Почти ежедневно на минах там взрываются дикие животные, есть случаи человеческих жертв. Об этом говорится в статье «НикВести» «На грани уничтожения: Как заповедная Кинбурнская коса страдает от действий оккупантов».
Глава Николаевской военной областной администрации Виталий Ким объяснил , почему Вооруженные силы Украины пока не переправляются на оккупированную Кинбурнскую косу.
Об этом он сказал в эфире телеканала «Апостроф».
Как известно, на временно оккупированной Кинбурнской косе пока не осталось гражданского населения, там только российские захватчики.
— Российские оккупационные войска там (на Кинбурнской косе, – прим.) присутствуют, но в малом количестве. Они уезжают, стреляют и сразу прячутся. Если бы мы хотели, мы могли бы туда переправиться, но контролировать столь обширную территорию, где нет населенных пунктов, трудно. Наверное, поэтому она считается «серая». Это зона боевых действий, – сказал Виталий Ким.
Напомним, что Кинбурнский полуостров по состоянию на 1 февраля находится в серой зоне — полного контроля над территорией не имеют ни украинские защитники, ни российские оккупанты. В украинской разведке намекнули, что освобождения Кинбурнской косы от российских оккупантов можно ожидать уже летом 2023 года.
Ранее в оперативном командовании «Юг» сообщали, что ни одна из сторон не имеет абсолютного контроля над Кинбурнской косой и островами вблизи Херсона. Боевая работа продолжается.
Однако позже стало известно, что коса больше находится под контролем оккупантов . Что касается херсонских островов, то постоянного контроля одной из сторон над ними нет. В то же время известно, что оккупанты продолжают ежедневно обстреливать из артиллерии Очаковскую общину.
Также военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, что на Кинбурнской косе у оккупантов сложилась «суицидальная патовая ситуация». Он прогнозирует, что вскоре там может произойти еще один «жест доброй воли» россиян.
Как известно, в Николаевской области остаются оккупированными всего три населенных пункта , которые находятся на территории Кинбурнской косы. В настоящее время Силы обороны Украины продолжают боевую работу по освобождению этой территории, военная операция проводится в режиме тишины.
Недавно глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что увольнение Кинбурнской косы – это вопрос времени, «еще и не очень большого». Это также подтвердила спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
В настоящее время Вооруженные силы продолжают наносить огненное поражение по оккупантам на полуострове. В частности, украинские защитники поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и техники россиян на Кинбурнской косе , а также уничтожить российских захватчиков и вражескую технику.
Напомним, что российские оккупанты продолжают обстреливать и минировать заповедную территорию Кинбурнского полуострова. Почти ежедневно на минах там взрываются дикие животные, есть случаи человеческих жертв. Об этом говорится в статье «НикВести» «На грани уничтожения: Как заповедная Кинбурнская коса страдает от действий оккупантов».