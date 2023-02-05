Президент России Владимир Путин во время встречи с бывшим премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом в начале марта 2022 пообещал не убивать украинского лидера Владимира Зеленского.

Об этом пишет The Jerusalem Post.

Нефтали Беннетт, возглавлявший правительство Израиля в 2021—2022 годах, рассказал, что обсуждал этот вопрос с президентом России, когда приезжал в Москву.

— Мне нужно понимать, что вы даете мне слово не убивать Зеленского, – вспомнил свои слова он.

По его словам, Владимир Путин якобы ответил: «Я не собираюсь убивать Зеленского».

Затем Нафтали Беннетт позвонил по телефону Владимиру Зеленскому из Москвы на пути в аэропорт, чтобы сказать, что ему не грозит смерть. По словам израильского экспремьера, через несколько часов Владимир Зеленский снял видео с Офиса президента, в котором заявил, что он не боится.

Нафтали Беннет также отметил, что согласовал все свои действия с США, Германией и Францией.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на такое заявление Нафтали Бенета.

— Возникают странные инсайды эксов о посредничестве: пути якобы давал «гарантии не убивать», а «Мероприятие прервало перспективные переговоры». Но все это фикция, – написал советник главы ОП в Twitter.

Михаил Подоляк отметил, что за российским вторжением стоит не расширение НАТО, а желание России уничтожить Украину.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пережил уже более десяти попыток покушения на его жизнь.