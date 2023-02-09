Правоохранители разоблачили международную схему незаконного вывоза национальной валюты с временно оккупированных территорий. Угнанные гривни вывозили из Украины через территорию России и Беларуси в страны ЕС, а затем снова завозились в страну и легализовались.

Об этом сообщили Государственная пограничная служба и Бюро экономической безопасности.

По данным следователей, наличные деньги завозили в Украину в скрытых отсеках машин и дорожных чемоданов с использованием фиктивных деклараций происхождения денег и т.д.

Так, пограничники на Львовщине нашли у 46-летнего водителя легковушки, который ехал в Украину через пункт пропуска «Угринов», 7,25 миллиона гривен. Законность денег он так и не смог подтвердить.

А до этого на пункте пропуска «Шегини» пограничники обнаружили 6,68 миллиона гривен еще у одного мужчины. По результатам обысков у него также изъяли мешки с камнями, внешне похожими на янтарь, весом почти 10 кг, печати с оттисками иностранных субъектов и другие предметы, которые могут свидетельствовать о незаконной деятельности.

Детективы БЭБ сообщили, что вместе с оперативниками СБУ разоблачили двух участников схемы во время очередного ввоза 16 миллионов гривен наличными. Но общий объем нелегально перевезенных средств составляет сотни миллионов гривен, говорят в БЭБ.