Внутренние документы российского Роскомнадзора свидетельствуют о планах запустить «ферму ботов».

Их опубликовали журналисты расследования «Радио Свободы» под названием «Системы».

Материалы попали к журналистам благодаря белорусской хакерской группе «Киберпартизаны», которая в прошлом году осенью сломала компьютерную сеть одной из служб надзорного ведомства России.

Согласно опубликованным документам, деятельность Роскомнадзора далеко выходит за пределы задач, официально сформулированных правительством России: контроль за соблюдением законов о СМИ и телекоммуникации, мониторинг сети на предмет противоправных действий и защита детей от вредной информации. Выяснилось, например, что ведомство тайно составляет досье почти на всех известных журналистов и общественных деятелей, критически настроенных по отношению к российским властям, а также на независимые СМИ. Досье состоят из подробных биографических данных и ссылок на личные аккаунты в соцсетях.

Также из документов следует, что в ближайшие месяцы Роскомнадзор планирует запустить «ферму ботов», которую сотрудники так и называют в своих внутренних документах. Официальное название проекта – «Чистый Интернет». В описании говорится, что это «программно-аппаратный комплекс для автоматизированного создания и ведения социальных сетей» через бот-аккаунты, которые «автоматически, или по заданному расписанию, выполняют какие-то действия и имеют в этом определенное сходство с человеком».

Одна из основных задач «Чистого Интернета» – «наполнять создаваемые аккаунты контентом с целью имитации пользовательской активности». Отмечается, что программа должна работать так, чтобы боты успешно выдерживали проверку при поступлении даже в закрытые группы и сообщества.

Еще одна разработка Роскомнадзора, упоминаемая в опубликованных документах, – программа «Вепрь». Ее задача – оперативно находить в интернете так называемые «точки информационной напряженности» (сокращенно – ТИН).

«Вепрь» должен выявлять первоисточник информационного события, оценивать размер обсуждаемой его аудитории и проверять действия участников дискуссий в нарушение законов.

В конце концов, Роскомнадзор с помощью «Вепра» должен дать оценку «потенциалу перерастания ТИН в угрозу информационной безопасности» и при определенных обстоятельствах «передать данные в уполномоченные органы». В архиве документов Роскомнадзора есть список ТИН, насчитывающий более ста тем: от «фейков» о российской армии – до оскорбления президента РФ Владимира Путина.

Журналисты «Системы» обратились в Роскомнадзор за комментариями, но запрос был проигнорирован.

Напомним, российский регулятор Роскомнадзор сообщил, что применит «принудительные меры» к американскому фонду Wikimedia Foundation, управляющему онлайн-энциклопедией «Википедия» из-за якобы нарушения законов в связи со статьями о войне.