Австралия уберет камеры видеонаблюдения китайского производства из государственных объектов из-за угроз для национальной безопасности.

Об этом пишет BBC.

Проверка была обнаружена на правительственных объектах страны 900 единиц оборудования для наблюдения, изготовленного компаниями Hikvision и Dahua.

Камеры и другие приборы китайского производства работали на более чем 200 зданиях почти в каждом департаменте, в частности в Министерстве иностранных дел и у генерального прокурора. По крайней мере, одну единицу также нашли в Минобороны, но общее количество такого оборудования на оборонных объектах неизвестно. В Австралии предполагают, что данные из этих устройств могут быть доступны правительству Китая.

Компания Hikvision заявила, что опасения австралийцев необоснованны. Dahua не ответила на запрос о комментариях.

Министр обороны и вице-премьер-министр Ричард Марлз отметил, что правительство найдет и извлечет камеры из любых оборонных объектов, чтобы полностью их обезопасить. Генеральный прокурор Марк Дрейфус добавил, что проверка камер на правительственных зданиях продолжается.

Премьер-министр Энтони Альбанезе заявил, что его не волнует, как китайское правительство отреагирует на этот шаг.

— Мы действуем в соответствии с национальными интересами Австралии. Мы делаем это прозрачно, и это то, что мы продолжим делать, – сказал он.

Напомним, американская разведка считает, что Китай использовал слой-шпион в рамках обширной программы наблюдения. Пекин мог собирать данные в странах, представляющих для него стратегический интерес.