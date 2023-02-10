С 10 февраля Польша закрывает пограничный переход с Беларусью «Бобровники – Берестовица». Такое решение было принято в целях безопасности.
Об этом сообщил глава МВД Польши Мариуш Каминский.
«Из-за важных интересов государственной безопасности я решил приостановить к дальнейшему сообщению с 10 февраля этого года, начиная с 12:00 движение на польско-белорусском пограничном переходе в Бобровниках», - написал он.
Напомним, в марте Польша начнет строить электронное заграждение на границе с Россией.
С 10 февраля Польша закрывает пограничный переход с Беларусью «Бобровники – Берестовица». Такое решение было принято в целях безопасности.
Об этом сообщил глава МВД Польши Мариуш Каминский.
«Из-за важных интересов государственной безопасности я решил приостановить к дальнейшему сообщению с 10 февраля этого года, начиная с 12:00 движение на польско-белорусском пограничном переходе в Бобровниках», - написал он.
Напомним, в марте Польша начнет строить электронное заграждение на границе с Россией.