Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям Молдовы опубликовал на своем сайте интерактивную карту укрытий для граждан.

Об этом сообщает NewsMaker.

На карте обозначены укрытия двух категорий – публичные, например, подземные переходы и расположенные в жилом фонде – подвалы.

По словам главы Министерства внутренних дел Анны Ревенко, Агентство технического надзора попросили провести инспекцию и установить, какие конструкции отвечают требованиям.

— Также мы предложили новый регламент, четко определяющий задачи каждого действующего лица в этой области, — сказала Ревенко.

Ранее сообщалось, что элемент упавшей в Молдове вблизи города Бричаны во время обстрела 14 января ракеты принадлежит системе противовоздушной обороны С-300.