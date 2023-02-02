Элемент упавшей в Молдове вблизи города Бричаны во время обстрела 14 января ракеты принадлежит системе противовоздушной обороны С-300.

Об этом заявила министр внутренних дел Анна Ревенко, пишет NewsMaker.

По ее словам, по-прежнему велик риск того, что в воздушное пространство Молдовы залетят российские ракеты или они случайно упадут на молдавскую территорию после того, как их собьют системы ПВО.

— Последний случай обнаружения ракеты на территории Молдовы был 14 января 2023 в Бричанах. В ходе предварительного расследования выяснили, что найденные части ракеты являются фрагментами ракеты системы ПВО С-300. 14 января этого года в зоне КПП «Ларга» Бричанского района нашли составляющие, которые, как предполагается, принадлежат комплексу С-300, – сказала глава МВД Молдовы.

5 декабря в Молдове, возле города Бричаны, близ границы с Черновицкой областью Украины, упал элемент ракеты. Его обнаружили пограничники. Он упал во фруктовом саду. Саперы не обнаружили в ракете взрывоопасных веществ.

14 января сотрудники пограничной полиции Молдовы снова обнаружили обломки ракеты в Бричанском районе, граничащей с Украиной.

Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу тогда заявил, что независимо от того, что покажет расследование о падении ракеты в саду недалеко от Бричан, в этом виновата Россия