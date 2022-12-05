В ходе российской ракетной атаки в Украине 5 декабря упала ракета на территории Молдовы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

По данным местного Министерства внутренних дел, ракета упала возле города Бричаны. Взрывоопасный предмет обнаружил патруль пограничной полиции.

— Район, где была обнаружена ракета, был оцеплен полицией и пограничниками. На месте ожидаются специализированные службы, говорится в сообщении.

Молдавские силовики добавили, что ужесточили контроль в приграничных участках на севере страны в связи с российскими ударами по Украине.

Как сообщалось, сегодня днем, 5 декабря, россияне попали ракетой по селу Новософиевка Запорожской области. Есть раненые среди гражданских.

Сегодня Россия начала массированную ракетную атаку на Украину. Она еще продолжается.