В ходе российской ракетной атаки в Украине 5 декабря упала ракета на территории Молдовы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.
По данным местного Министерства внутренних дел, ракета упала возле города Бричаны. Взрывоопасный предмет обнаружил патруль пограничной полиции.
— Район, где была обнаружена ракета, был оцеплен полицией и пограничниками. На месте ожидаются специализированные службы, говорится в сообщении.
Молдавские силовики добавили, что ужесточили контроль в приграничных участках на севере страны в связи с российскими ударами по Украине.
Как сообщалось, сегодня днем, 5 декабря, россияне попали ракетой по селу Новософиевка Запорожской области. Есть раненые среди гражданских.
Сегодня Россия начала массированную ракетную атаку на Украину. Она еще продолжается.
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В ходе российской ракетной атаки в Украине 5 декабря упала ракета на территории Молдовы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.
По данным местного Министерства внутренних дел, ракета упала возле города Бричаны. Взрывоопасный предмет обнаружил патруль пограничной полиции.
— Район, где была обнаружена ракета, был оцеплен полицией и пограничниками. На месте ожидаются специализированные службы, говорится в сообщении.
Молдавские силовики добавили, что ужесточили контроль в приграничных участках на севере страны в связи с российскими ударами по Украине.
Как сообщалось, сегодня днем, 5 декабря, россияне попали ракетой по селу Новософиевка Запорожской области. Есть раненые среди гражданских.
Сегодня Россия начала массированную ракетную атаку на Украину. Она еще продолжается.