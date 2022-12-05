Россияне попали ракетой по селу Новософиевка Запорожской области. Есть раненые среди гражданских.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его информации, россияне попали по селу Новософиевка, в результате чего были разрушены несколько домов. Известно о пострадавших. ГСЧС и скорая уже работают на месте событий.

Как отметил председатель Запорожской ОВА Александр Старух, в результате удара погибли 2 гражданских, еще 2 получили ранения.

По словам секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева, в городе прогремели несколько взрывов.

— Часть из них – это эхо вражеских прилетов в пригороде. Еще часть – удачная работа Сил противовоздушной обороны. Спасибо нашим воинам за защиту, - пишет секретарь горсовета.

В то же время Куртев предупредил о риске повторной атаки.

Как сообщалось, сегодня днем, 5 декабря, Россия начала массированную ракетную атаку на Украину. В настоящее время поступает информация об уничтожении ракет в нескольких областях.