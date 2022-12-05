Россияне попали ракетой по селу Новософиевка Запорожской области. Есть раненые среди гражданских.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
По его информации, россияне попали по селу Новософиевка, в результате чего были разрушены несколько домов. Известно о пострадавших. ГСЧС и скорая уже работают на месте событий.
Как отметил председатель Запорожской ОВА Александр Старух, в результате удара погибли 2 гражданских, еще 2 получили ранения.
По словам секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева, в городе прогремели несколько взрывов.
— Часть из них – это эхо вражеских прилетов в пригороде. Еще часть – удачная работа Сил противовоздушной обороны. Спасибо нашим воинам за защиту, - пишет секретарь горсовета.
В то же время Куртев предупредил о риске повторной атаки.
Как сообщалось, сегодня днем, 5 декабря, Россия начала массированную ракетную атаку на Украину. В настоящее время поступает информация об уничтожении ракет в нескольких областях.
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Медіаситуація на Миколаївщині: У Снігурівці відновили друк газети, «НикВести» зазнають атакКатерина Середа
Россияне попали ракетой по селу Новософиевка Запорожской области. Есть раненые среди гражданских.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
По его информации, россияне попали по селу Новософиевка, в результате чего были разрушены несколько домов. Известно о пострадавших. ГСЧС и скорая уже работают на месте событий.
Как отметил председатель Запорожской ОВА Александр Старух, в результате удара погибли 2 гражданских, еще 2 получили ранения.
По словам секретаря Запорожского горсовета Анатолия Куртева, в городе прогремели несколько взрывов.
— Часть из них – это эхо вражеских прилетов в пригороде. Еще часть – удачная работа Сил противовоздушной обороны. Спасибо нашим воинам за защиту, - пишет секретарь горсовета.
В то же время Куртев предупредил о риске повторной атаки.
Как сообщалось, сегодня днем, 5 декабря, Россия начала массированную ракетную атаку на Украину. В настоящее время поступает информация об уничтожении ракет в нескольких областях.