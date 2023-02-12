Глава германского Федерального ведомства по охране Конституции Томас Гальденванг предупредил, что Китай расширяет свою шпионскую деятельность в Германии.

Об этом говорится в публикации DW, пишет «Европейская правда».

Руководитель германской внутренней разведки утверждает, что Пекин все больше сосредотачивается на политическом шпионаже.

— Китай развивает широкомасштабную деятельность в области шпионажа и влияния. Мы должны быть готовы к тому, что в ближайшие годы она будет усиливаться, – сказал он в интервью газете Welt am Sonntag, опубликованном в субботу.

Гальденванг предупредил, что экономическая зависимость от Китая может использоваться для политического влияния.

— Китай следует долгосрочной стратегии для достижения своих целей. Политическое руководство уже использует свою экономическую силу, которая также результат интенсивных отношений с немецкой и европейской экономиками, для реализации политических целей, - отметил Гальденванг.

Заявления разведки раздались на фоне громких инцидентов в США, связанных с появлением воздушных объектов над территорией страны. В субботу еще один нераспознанный объект был сбит над воздушным пространством Канады.