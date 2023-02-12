Украина должна срочно получить военную технику от своих западных союзников в ближайшие недели, в противном случае россияне могут выиграть войну.

Об этом сказал президент Польши Анджей Дуда в интервью изданию Le Figaro, текст которого обнародовала администрация польского президента, пишет Европейская правда.

На вопрос, могут ли россияне все-таки выиграть войну, Дуда допустил, что это возможно, если Украина не получит помощи слишком срочно.

- У них нет современной военной инфраструктуры, но у них есть люди! Если мы не отправим военную технику в Украину в ближайшие недели, Путин может победить. Он может победить, и мы не знаем, где он остановится, – сказал президент Польши.

В то же время Дуда напомнил, что потенциальное нападение России на Польшу было бы нападением России на НАТО.

— Когда Соединенные Штаты подверглись нападению в 2001 году, все союзники выступили на стороне американцев, чтобы бороться с террористами. Мы считаем, что если бы произошло нападение на страну НАТО, какой бы она ни была, ответ был бы одинаковым: быстрым и решительным, - сказал он.

Gрезидент Владимир Зеленский во время встречи с лидерами ЕС на прошлой неделе передал списки пожеланий новых поставок вооружений.