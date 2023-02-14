Президент России Владимир Путин все чаще путешествует не на самолетах президентского отряда, а на поезде.

Для этого он пользуется бронированным спецсоставом, выяснил Центр «Досье».

Поезд был подготовлен для Владимира Путина еще в 2014–2015 годах, но постоянно ездить на нем он начал во второй половине 2021 года — когда российская армия начала готовиться к вторжению в Украину. Компания, которая владеет поездом, принадлежала племяннику Юрия Ковальчука. ОН — основной акционер банка «Россия» и близкий друг президента РФ, его структуры управляют дворцом Путина под Геленджиком.

На крышах вагонов — антенны спецсвязи, состав тянут сразу три локомотива

— Выезд поезда может быть спонтанным, неанонсированным. После начала войны, в феврале-марте, он стал очень активно пользоваться поездом, особенно чтобы добраться до своей резиденции на Валдае, — заметил знакомый Владимира Путина.

Передвижения самолетов президентского отряда можно отследить с помощью различных сервисов. Для пассажирских поездов таких сервисов не существует. Спецпоезд главы РФ визуально почти не отличим от других составов РЖД — такого же серого цвета с красной полосой. Основных отличий несколько. Во-первых, президентские вагоны бронированы. Во-вторых, у состава самый высокий приоритет: расписание поездов корректируют под Владимира Путина, чтобы его состав мог следовать с максимальной скоростью и без остановок. В спецпоезд обязательно входят: вагон для президента со спальней и рабочим кабинетом для совещаний, вагон для сопровождающих и вагон для спецсвязи.

Владимир Путин в вагоне бронепоезда в 2012 году

Внешне от обычного поезда этот состав отличается не только антеннами и необычно большим числом локомотивов: на подвагонных тележках установлены три оси, а сами вагоны — шестиосные. Такие вагоны обычно используют на более тяжелых грузовых составах, стандартные пассажирские вагоны — четырехосные. Усиленные оси могут говорить о том, что поезд бронирован. В распоряжении «Досье» есть фотографии этого же поезда с близкого расстояния. На вагонах изображена эмблема компании «Гранд Сервис Экспресс» и указан сайт организации. Поезд также попал на видео: на составе тоже видна символика «Гранд Сервис Экспресс». Эта фирма связана с другом Путина — Юрием Ковальчуком.

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