Польское правительство анонсировало многомиллионные инвестиции в расширение производства на заводе Huta Stalowa Wola. Именно он производит самоходные артиллерийские установки Krab.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита на предприятие.

По его словам, Huta Stalowa Wola способна выпускать около 50 гаубиц Krab в год, а правительство хочет удвоить эту цифру.

— Мы наращиваем производство для нужд польской армии, которая должна быть настолько сильной, чтобы никто не осмелился напасть на Польшу, – сказал Матеуш Моравецкий и добавил, что эта продукция пользуется высоким спросом во всем мире, поэтому ее часть пойдет на экспорт.

Первый транш докапитализации компании составит 600 миллионов злотых (135 миллионов долларов), следующий будет вдвое больше.

Напомним, один из польских военных заводов работает практически круглосуточно для возвращения на поле боя поврежденной украинской артиллерии и бронетехники.