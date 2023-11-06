Сергій Михайлов

Звільнення гендиректора російського державного інформагентства ТАСС Сергія Михайлова стало покаранням Кремля за надто докладне висвітлення заколоту ПВК «Вагнер».

Про це The Moscow Times повідомили п’ять джерел — високопоставлений співробітник ТАСС, співробітник адміністрації президента, два високопоставлені джерела в Держдумі та чиновник російського уряду. Крім того, про це відомо топ-менеджеру одного із великих російських медіахолдингів.

Сергій Михайлов, який очолював ТАСС з 2012 року, втратив посаду 5 липня і став першим цивільним чиновником, покараним після бунту вагнерівців, який коштував кар’єри ряду російських військових, у тому числі екскомандувачу угрупуванням в Україні генералу Сергію Суровікіну.

Претензією Кремля до Сергія Михайлова стало надмірно завзяте, «новинне» висвітлення подробиць взяття озброєними найманцями штабу в Південному федеральному окрузі в той момент, коли російська влада публічно виявила слабкість і перебувала в паніці. Державний ТАСС одним із перших — рано-вранці у суботу 24 червня — опублікував фотографії з Ростова-на-Дону, які наочно доводили, що бійці «Вагнера» зайняли центр міста та блокували штаб, звідки здійснювалося командування військами в Україні.

«ТАСС надто докладно та оперативно все це висвітлював. Якесь божевілля у них сталося. Забули, що їхнє головне завдання не в тому, щоб повідомляти новини. А щоби створювати для Кремля ідеологічно вірний наратив», — сказав The Moscow Times чиновник російського уряду.

У Кремлі, де тримають усі державні та приватні ЗМІ під жорстким контролем, були незадоволені як епізодом із заколотом Пригожина, так і загалом недостатньо високим рівнем пропаганди з боку ТАСС, сказало джерело в керівництві агентства та підтвердили співрозмовник у Кремлі та співрозмовник в одному з великих російських медіа-холдингів

Олексій Громов, перший заступник глави адміністрації президента, який курирує російські ЗМІ, «розлютився», сказало джерело в ТАСС.

Останньою краплею для Кремля стала інформація про те, що Михайлов залишив Москву, коли танки та бронетехніка «Вагнера» стрімким маршем рухалися на столицю, а з аеропортів один за одним відлітали бізнес-джети олігархів та чиновників.

Нагадаємо, Євген Пригожин 23 червня оголосив демарш проти російського військового керівництва, зокрема проти міністра оборони Сергія Шойгу. За його словами, Шойгу прилітав у Ростов-на-Дону, де особисто провів операцію зі знищення «вагнерівців».

«Вагнер» установив контроль над військовими об’єктами у Ростові-на-Дону. Пригожин заявив про намір дійти до Москви, проте після переговорів із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком заявив, що розвертає бійців угруповання до польових таборів.

22 серпня у Тверській області розбився літак, що летів із Москви в Петербург. Загинули 10 людей — 7 пасажирів і троє членів екіпажу. Що саме сталося з літаком — невідомо. Майже одразу після інциденту Росавіація повідомила, що на борту був Євген Пригожин.

Канали, повʼязані з «ПВК Вагнера», писали, що літак збили. Слідчий комітет почав розслідування катастрофи за фактом порушення правил безпеки польотів. Пригожин летів із Малі до Москви літаками Іл із дозаправкою в Дамаску і лише в Москві пересів на свій літак.

В американському Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що «майже напевно» вбивство власника ПВК Вагнер Євгена Пригожина було виконане за наказом глави РФ Володимира Путіна. Так він, можливо, хотів помститися за спробу заколоту.