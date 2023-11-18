Президент України Володимир Зеленський підписав укази щодо застосування санкцій до понад 100 фізичних та 37 юридичних осіб.

Про це йдеться у відповідних указах глави держави, опублікованих на його сайті, - №758/2023 та №759/2023. Обидва ці укази набирають чинності з дня їх опублікування. Загалом ідеться про два пакети обмежень.

Оновлені санкції терміном на 10 років запроваджуються проти колишнього премʼєр-міністра України Миколи Азарова, ексміністра освіти та науки Дмитра Табачника, народного депутата України IV—VII скликань Олега Царьова, народного депутата України IV—VIII скликань Дмитра Святаша, глави окупаційної адміністрації Криму Сергія Аксьонова, голови «ЛНР» Леоніда Пасічника, депутата російської Держдуми Дмитра Сабліна і колишнього українського телеведучого Юрія Кота.

Пакет санкцій передбачає блокування активів, повне обмеження торгових операцій, а також транзиту ресурсів, польотів і перевезень територією України, запобігання виведенню капіталів за межі України, призупинення виконання економічних і фінансових зобовʼязань, заборону на участь у приватизації та оренді державного майна, на публічні й оборонні закупівлі товарів, робіт і послуг у юридичних осіб, на здійснення угод із цінними паперами й на збільшення статутного капіталу господарських товариств та інших організацій.

Указом №759/2023 запровадили санкції ще проти 100 фізичних і 37 юридичних осіб, більшість із яких причетні до депортацій українських дітей з окупованих територій. Обмеження вводять на пʼять років.

Україна вперше ввела санкції проти компаній і громадян, причетних до російської агресії, 2015 року – за рік після того, як аналогічні заходи застосували США і ЄС. Відтоді українські й міжнародні санкції багаторазово розширювали і продовжували.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський у неділю, 12 лютого, ввів у дію рішення РНБО про застосування санкції проти 200 осіб, які повʼязані з Росією.