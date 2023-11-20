Перший заступник голови Миколаївської обласної ради Антон Табунщик взяв участь у нараді з головами громад стосовно створення безпечного та сприятливого середовища для навчання в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської обласної ради.

Під час наради разом з начальником Миколаївської ОВА Віталієм Кімом, представниками ОВА та профільних управлінь обговорили нагальні питання сфери освіти в області на поточний та наступний роки.

— Основне, що хочу зазначити — на наступний рік в держбюджеті передбачено 1,5 мільярда гривень на модернізацію шкільних харчоблоків в рамках реформи шкільного харчування, що відбулась під головуванням Олени Зеленської. Тому зараз громадам необхідно якнайшвидше розробити проєкти для модернізації кухонь, аби обласна влада могла лобіювати їх та допомагати втілювати, — зазначив Антон Табунщик.

Крім того, очільник обласної ради повідомив, що гроші в бюджеті передбачені і на відновлення автобусного парку шкіл, що на початку вторгнення передавали на потреби ЗСУ. Цього року завдяки держсубвенції, коштами обласного та місцевих бюджетів вдалося закупити частину автобусів. Також говорили про механізм закупівель на маркетплейсі Prozorro Market.