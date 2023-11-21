Товариство «Фінляндія-Росія», яке існує ще з часів Радянського Союзу та проголошує своєю місією сприяння взаєморозумінню між Москвою та Гельсінкі, оголосило про скорочення своїх чотирьох співробітників через відсутність фінансування.

Про це, як пише «Європейська правда», товариство повідомило в понеділок.

Рішення скоротити персонал Товариство «Фінляндія-Росія» ухвалило після заяви міністерки науки і культури країни Сарі Мультала, згідно з якою у 2024 році організація не отримуватиме державної субсидії.

Товариство вважає, що таке рішення «ґрунтується на непорозуміннях» щодо його роботи, і підкреслює, що звільнення співробітників означає не припинення діяльності, а «підготовку до екстремальної ситуації, в якій фінансові перспективи не зміняться на краще».

«Ми маємо намір подати заявку на отримання державної субсидії на розвиток Товариства, оскільки правила та поточна діяльність клубу також цілком відповідають оновленим умовам отримання державної субсидії», — йдеться в повідомленні.

Товариство «Фінляндія-Росія» — це неурядова організація, яка позиціонує себе як експертну установу у взаємодії з російським громадянським суспільством.

У 2022 року воно відкрито засудило повномасштабне вторгнення Росії в Україну, а згодом російське МЗС офіційно припинило співпрацю з товариством через його «антиросійську позицію».

Нагадаємо, фінські прикордонники на пунктах пропуску на південному сході країни перестали пускати в країну людей, які прибувають з Росії на велосипедах.