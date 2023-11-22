Народні депутати підтримали постанову про затвердження рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо секторальних обмежувальних заходів відносно оборонно-промислової сфери Росії та Білорусі терміном на 50 років.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, на голосуванні у парламенті відповідна законодавча ініціатива (№10271) отримала підтримку 304 депутати.

Йдеться про рішення РНБО від 20 листопада «Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до РФ та Республіки Білорусь в оборонно-промисловій сфері».

Має бути заборона проведення операцій з товарами і послугами, на міжнародні передачі яких поширюється дія закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання», з резидентами РФ та РБ, у тому числі тих, що проводяться із залученням резидентів інших держав.

Також йдеться про зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань на користь резидентів РФ та РБ за операціями, які стосуються військового призначення та подвійного використання.

Передбачається і заборона передачі резидентам і резидентами РФ та РБ технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності; заборона на здійснення резидентами РФ та РБ дій з одержання охоронних документів, здійснення інших дій, пов'язаних з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності (винаходи, корисні моделі, промислові зразки, компонування напівпровідникових виробів, торговельні марки, сорти рослин, об'єкти авторського права). Йдеться і про заборону реєстрації і акредитації організацій колективного управління, засновниками яких є резиденти РФ та РБ.

Передбачено припинення дії спільних проектів та промислових програм у сфері безпеки і оборони, учасниками яких є резиденти РФ або РБ, щодо товарів військового призначення та подвійного використання.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський підписав укази щодо застосування санкцій до понад 100 фізичних та 37 юридичних осіб.