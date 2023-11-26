Спікер парламенту Фінляндії Юссі Халла-ахо

Спікер парламенту Фінляндії Юссі Халла-ахо висловив свою промову у Верховній Раді повністю українською мовою.

Про це повідомдяє «Європейська правда».

Юссі Халла-ахо виступав у Раді в суботу разом зі спікерами загалом шести країн ЄС та президентом Парламентської асамблеї НАТО, він висловив промову повністю українською.

Юссі Халла-ахо почав з нагадування про те, що Фінляндія у 1939 році зіткнулася з такою ж імперською агресією СРСР, як зараз Україна, і 24 лютого фіни добре пригадали це минуле.

Він висловив розчарування тим, що після завершення «холодної війни» та розпаду СРСР Росія у підсумку не змінилася.

— Як тоді, так і сьогодні вона не поважає ні міжнародного права, ні своїх зобов’язань. Вона не цінує життя ні своїх, ні чужих. Вона вважає, що має право вето на вибори своїх сусідів, право вето навіть на їхнє існування. Росія поважає і розуміє силу. На російський імперіалізм треба відповісти силою, — наголосив Юссі Халла-ахо.

Спікер зазначив, що героїчний опір України підштовхнув і додали Фінляндії сміливості діяти — вочевидь, маючи на увазі рішення вступати у НАТО та військову допомогу Україні.

Він нагадав, що Фінляндія передала Україні вже 20 пакетів військової допомоги і продовжуватиме підтримку стільки, скільки буде необхідно.

Раніше також повідомлялося, що Фінляндія виділяє 92 мільйони євро допомоги Україні та іншим країнам, які постраждали від російської агресії.