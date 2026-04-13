 У Фінляндії виявили дрон: територію оточували через ризик вибуху

  • понеділок

    13 квітня, 2026

  • 5.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  13 квітня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • 5.9° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Фінляндії виявили дрон у лісі: поліція перевіряла ймовірну наявність вибухівки

Поліція оточила територію в суботу, 11 квітня. Фото: Antro Valo / Yle

У Фінляндії у лісовій місцевості поблизу міста Іїті 11 квітня знайшли дрон, який міг містити вибуховий пристрій. Після виявлення територію одразу оточили.

Про це повідомляє Yle з посиланням на Центральну кримінальну поліцію та Фінську прикордонну службу.

Правоохоронці зазначили, що після перевірки виникла підозра про можливу вибухівку, після чого ввечері 11 квітня бойову частину дрона підірвали контрольованим способом.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

by phone
by card
lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Поліція та прикордонна служба Фінляндії продовжують розслідування та перевіряють, чи може цей випадок бути пов’язаний із раніше виявленими безпілотниками, знайденими у березні.

Станом на 12 квітня розслідування щодо конкретного інциденту завершене, територію розблоковано. Нову інформацію поліція планує оприлюднити не раніше 13 квітня.

Прем’єр-міністр Петтері Орпо заявив, що виявлений дрон має схожі характеристики з тими, які раніше фіксували у країні, однак походження безпілотників поки остаточно не встановлене.

Він також наголосив, що уряд вживає заходів для запобігання подібним інцидентам у майбутньому та посилює контроль за безпілотними апаратами.

Зранку 29 березня три невідомі безпілотники порушили повітряний простір Фінляндії та впали на її території. Два з них упали на землю неподалік Коувола, що приблизно за 50 кілометрів від кордону з росією.

0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

