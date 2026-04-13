У Фінляндії виявили дрон у лісі: поліція перевіряла ймовірну наявність вибухівки
- Аліна Квітко
1:42, 13 квітня, 2026
У Фінляндії у лісовій місцевості поблизу міста Іїті 11 квітня знайшли дрон, який міг містити вибуховий пристрій. Після виявлення територію одразу оточили.
Про це повідомляє Yle з посиланням на Центральну кримінальну поліцію та Фінську прикордонну службу.
Правоохоронці зазначили, що після перевірки виникла підозра про можливу вибухівку, після чого ввечері 11 квітня бойову частину дрона підірвали контрольованим способом.
Поліція та прикордонна служба Фінляндії продовжують розслідування та перевіряють, чи може цей випадок бути пов’язаний із раніше виявленими безпілотниками, знайденими у березні.
Станом на 12 квітня розслідування щодо конкретного інциденту завершене, територію розблоковано. Нову інформацію поліція планує оприлюднити не раніше 13 квітня.
Прем’єр-міністр Петтері Орпо заявив, що виявлений дрон має схожі характеристики з тими, які раніше фіксували у країні, однак походження безпілотників поки остаточно не встановлене.
Він також наголосив, що уряд вживає заходів для запобігання подібним інцидентам у майбутньому та посилює контроль за безпілотними апаратами.
Зранку 29 березня три невідомі безпілотники порушили повітряний простір Фінляндії та впали на її території. Два з них упали на землю неподалік Коувола, що приблизно за 50 кілометрів від кордону з росією.
