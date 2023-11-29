Міністри закордонних справ країн НАТО на зустрічі у Брюсселі 29 листопада надали Україні рекомендації щодо первинних реформ для вступу до Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга під час пресконференції у Брюсселі.

— Ми обговорювали членство в НАТО і ми дали рекомендації щодо первинних реформ, які мають бути в Україні, включаючи боротьбу з корупцією та підтримку прав людей. І Україна зараз набагато ближче до НАТО як ніколи раніше. І ми далі підтримуємо її боротьбу за свободу та її шлях до НАТО, — сказав Єнс Столтенберг.

Генсек НАТО наголосив, що він вражений, як Україна взагалі проводить ці реформи під час повномасштабного вторгнення Росії.

— Були конкретні зміни в законодавстві. Також відбуваються зміни щодо безпеки й Україна модернізує свої структури з розвідки. А якщо говорити про боротьбу з корупцією та боротьбу з тероризмом, то це важливо для України. Адже це дає стати більш сильною державою. І боротися не тільки проти Росії як з агресором. А також допомагає стати ближче до НАТО, — розповів Єнс Столтенберг.

За його словами, сьогодні однією з тем зустрічі було те, як можуть держави-члени НАТО співпрацювати з Україною щодо цих питань.

— Як ми можемо використовувати Раду Україна-НАТО для того, щоб далі працювати над вступом. І ми обговорили програму роботи, щоб далі говорити про питання модернізації українського суспільства. Частина законів, частина кроків вже була зроблена, імплементована. Ми бачимо певні кроки щодо боротьби з корупцією і це процес, який триває, — додав генсек Альянсу.

Нагадаємо, що у жовтні цього року на зустрічі «Рамштайн» в Брюселі, генсек НАТО Єнс Столтенберг анонсував майбутнє України в НАТО та закликав продовжувати військову підтримку Києва.