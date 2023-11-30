У четвер, 30 листопада, Німеччина закриває Генеральне консульство в російському Калінінграді.

Про це йдеться на сайті дипломатичних представництв Німеччини в Росії.

Дипломатичне відомство просить звертатися з консульських та паспортних питань з цього округу до генконсульства в Санкт-Петербурзі, а з візових питань — виключно до візового відділу посольства Німеччини в Москві.

Зазначимо, що навесні МЗС Німеччини повідомили, що уряд вирішив закрити консульства Німеччини в Калінінграді, Єкатеринбурзі та Новосибірську. Посольство Німеччини в Москві та його консульство в Санкт-Петербурзі будуть працювати. Це рішення ухвалили після того, як Москва встановила обмеження на кількість німецького персоналу в Росії в 350 осіб.

Нагадаємо, що українські консули в Гамбурзі взяли на контроль справу про напад чоловіка на 10-річну дитину 26 серпня.